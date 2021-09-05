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12:29, 5 сентября 2021 года В Орловской области 79 новых случаев коронавирусной инфекции Один человек скончался.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 5 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 79 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 633).



Накануне после болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, выписано 109 орловцев. Всего от болезни избавились 40 471 человек. От последствий болезни скончался 951 житель региона.





Орловское Информбюро



