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12:32, 5 сентября 2021 года Баскетболистки Орловского госуниверситета определились с целями на сезон Впереди участие в ряде турниров.





Команда опорного университета примет участие в турнирах Ассоциации студенческого баскетбола, а также Первенстве Первой лиги ЦФО.



Напомним, в минувшем сезоне наша команда вышла в финальный этап студенческой баскетбольной лиги, где заняла седьмое место. Кроме того, орловские баскетболистки выиграли бронзовые награды Первенства Первой лиги.





Анастасия Дорохова



