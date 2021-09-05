Баскетболистки Орловского госуниверситета определились с целями на сезон

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12:32, 5 сентября 2021 года
Баскетболистки Орловского госуниверситета определились с целями на сезонВпереди участие в ряде турниров.
Команда опорного университета примет участие в турнирах Ассоциации студенческого баскетбола, а также Первенстве Первой лиги ЦФО.
Напомним, в минувшем сезоне наша команда вышла в финальный этап студенческой баскетбольной лиги, где заняла седьмое место. Кроме того, орловские баскетболистки выиграли бронзовые награды Первенства Первой лиги.
Анастасия Дорохова