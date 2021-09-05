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12:57, 5 сентября 2021 года

Под Орлом прошёл II охотничий фестиваль «Записки охотника»

Фестиваль проходил 4 сентября, на территории музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново».


На территории музея-заповедника И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» прошёл II охотничий фестиваль «Записки охотника».

Открылся фестиваль костюмированным представлением. Актеры орловского драмтеатра воплотили образы писателей Тургенева и Хемингуэя, художника Ильи Репина, барона Мюнхгаузена, героя фильма «Особенности национальной охоты», пса Шарика из повести «Дядя Федор, пес и кот».

Гости фестиваля могли увидеть выставку охотничьих собак, реконструкцию дворянской охоты, состязания подсадных уток, конкурс охотничьих баек. Кроме того, можно было посетить ремесленные мастерские, детскую зону с аниматорами, площадку семейного охотничьего многоборья. Гости совершали конные верховые прогулки и устраивали фотосессии с лошадьми.

В рамках фестиваля состоялся межрегиональный круглый стол «Проблемы и пути развития охотничьего хозяйства», где обсудили проблемы отрасли, в том числе сохранения биоресурсов, законодательной базы, регулирующей охотничий промысел. Ветераны отрасли, которые внесли свой вклад в развитие охотничьего движения Орловщины, получили награды.

На сегодняшний день в Орловской области зарегистрировано порядка 25 тыс. охотников, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области


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