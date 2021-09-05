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13:02, 5 сентября 2021 года Орловские бобслеисты вернулись с наградами из Воронежской области Там прошли Всероссийские соревнования по боб- и скелетон-стартам.





Орловские бобслеисты выступили на Всероссийских соревнованиях по боб- и скелетон-стартам, которые проходили Воронежской области в конце августа.



В дисциплине «бобслей» орловчанка Полина Копылова в экипаже с разгоняющей Софьей Степушкиной из Воронежа заняли третье место. Экипаж Юлии Болотиной с разгоняющей Ольгой Домниной показали пятый результат. Также на пятой позиции остановились орловцы Дмитрий Кныш и Никита Чипизубов. В соревнованиях по скелетону лучшим из наших спортсменов стал Иван Романов. Он занял четвертое место.



Фото федерации бобслея Орловской области









Анастасия Дорохова



