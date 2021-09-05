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13:19, 5 сентября 2021 года

МЧС: В Орловской области ожидаются заморозки

До отрицательных значений температура опустится уже в ближайшие сутки.


Как сообщает МЧС, по данным Орловского центр по гидрометеоцентра утром 06-07.09.2021 на территории нашего региона ожидаются заморозки до -2 градусов.
С 21 часа 05 сентября до 21 часа 6 сентября на территории Орловской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 0-5 градусов тепла, в отдельных районах заморозки до минус 2 градусов, днем 12-17 градусов тепла. В Орле без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью 1-3 градусов тепла, днем 12-14 градусов тепла.



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