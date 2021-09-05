Главная » Новости



13:38, 5 сентября 2021 года Орловцы могут присоединиться к скипперам В преддверии Международного дня студенческого спорта орловские скипперы проведут флэшмоб.





18 сентября на площадке 11-го корпуса ОГУ имени И.С.Тургенева, расположенного по адресу Наугорское шоссе, 29, спортсмены познакомят всех с одним из разделов скиппинга – дабл-дач. Он представляет собой прыжки через две длинные скакалки. Начало флэшмоба в 10:00. Все участники получат сертификат.



Международный день студенческого спорта отмечается 20 сентября.





Анастасия Дорохова



