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15:15, 5 сентября 2021 года Орловские полицейские установили подозреваемого в краже сотового телефона Преступление было совершено в Железнодорожном районе Орла.





В полицию обратился житель города Орла и сообщил о хищении сотового телефона из его частного дома. Как выяснила следственно-оперативная группа, неизвестный проник в дом через окно, разбив стекло. На месте происшествия были найдены следы пальцев рук.



Полиция установила подозреваемого. Им оказался ранее судимый орловец 1993 года рождения. В беседе с полицейскими он не стал отрицать свою причастность к содеянному. Как установили полицейские, похищенный смартфон мужчина успел продать.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро



