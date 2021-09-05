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15:17, 5 сентября 2021 года Под Орлом из частного дома похитили дверь Кража была совершена в селе Фёдоровка Покровского района.





В полицию обратился мужчина и рассказал, что за время его длительного отсутствия неизвестные проникли в его дом, расположенный в селе Фёдоровка, и похитили межкомнатную дверь стоимостью 3 тысячи рублей.



Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный 38-летний житель, который, пользуясь отсутствием соседа, проник в дом, откуда похитил новую межкомнатную дверь. Впоследствии подозреваемый установил её в своём жилище.



Мужчина признался в содеянном. В настоящее время похищенное имущество изъято.



Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведётся следствие.





Орловское Информбюро



