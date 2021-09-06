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10:00, 6 сентября 2021 года Волонтеры возобновили полевые поиски 9-летней Виктории Гнедовой 9-летняя девочка исчезла почти три месяца назад.





В связи с вновь открывшимися обстоятельствами пропажи 9-летней Виктории Гнедовой возобновлены полевые поисковые работы, – сообщили в региональном отделении волонтерского отряда «ЛизаАлерт». После первичного прочесывания местности в первые недели исчезновения школьницы добровольческие объединения помогали в поисках информационно.



На днях отделения «ЛизыАлерт» из разных регионов страны совместно с правоохранителями приступили к повторным полевым поискам – проверяли свидетельства возможных мест нахождения девочки. Всего было обследовано около 700 километров, включая акваторию, дно и береговую линию реки Неручь.



Напомним, что Виктория Гнедова пропала 18 июня 2021 года. Девочка ушла из собственного дома в селе Казарь. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. За информацию, которая поможет установить местонахождение школьницы, областное УМВД заплатит полмиллиона рублей.



Поисковая ориентировка на Викторию Гнедову:



• Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка;



• Была одета: шорты синие (х/б), футболка зеленого цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.

Информацию о пропавшей школьнице можно передать по номерам: 8 (800) 700-54-52 (горячая линия «ЛизыАлерт») или по номеру 112.



Фото поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



