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10:00, 6 сентября 2021 года

Волонтеры возобновили полевые поиски 9-летней Виктории Гнедовой

9-летняя девочка исчезла почти три месяца назад.


В связи с вновь открывшимися обстоятельствами пропажи 9-летней Виктории Гнедовой возобновлены полевые поисковые работы, – сообщили в региональном отделении волонтерского отряда «ЛизаАлерт». После первичного прочесывания местности в первые недели исчезновения школьницы добровольческие объединения помогали в поисках информационно.

На днях отделения «ЛизыАлерт» из разных регионов страны совместно с правоохранителями приступили к повторным полевым поискам – проверяли свидетельства возможных мест нахождения девочки. Всего было обследовано около 700 километров, включая акваторию, дно и береговую линию реки Неручь.

Напомним, что Виктория Гнедова пропала 18 июня 2021 года. Девочка ушла из собственного дома в селе Казарь. До сих пор о ее местонахождении ничего не известно. За информацию, которая поможет установить местонахождение школьницы, областное УМВД заплатит полмиллиона рублей.

Поисковая ориентировка на Викторию Гнедову:

Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка;

Была одета: шорты синие (х/б), футболка зеленого цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем.
 
Информацию о пропавшей школьнице можно передать по номерам: 8 (800) 700-54-52 (горячая линия «ЛизыАлерт») или по номеру 112.

Фото поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ориентировка УМВД России по Орловской области


Артём Ежаков
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