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10:19, 6 сентября 2021 года 6 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Железнодорожном районе Орла Мобильный прививочный пункт будет работать с 12:00 до 19:00.





В Железнодорожном районе Орла сегодня, 6 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресу: ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа) . Время работы: с 12:00 до 19:00.



Также ежедневно работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже .



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



