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10:39, 6 сентября 2021 года На Орловщине выберут облик бренда «Литературная столица России» Жители региона могут выбирать из трех предложенных вариантов.





В Орловской области стартовало онлайн-голосование по выбору облика бренда «Литературная столица России». Товарный знак Роспатент выдал Орловщине в начале июня, – сообщили в региональном правительстве. Победившее изображение станет использоваться в продвижении области как места «литературного паломничества».



Отдать свой голос за один из предложенных вариантов можно здесь.









Изображения сайта правительства Орловской области





Артём Ежаков



