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10:52, 6 сентября 2021 года В Орле продолжится работа мобильных пунктов вакцинации от COVID-19 Медики примут пациентов с 6 по 12 сентября включительно.





В Орле с 6 по 12 сентября организована мобильная вакцинация от COVID-19. По будням медики примут пациентов с 12:00 до 19:00. (Исключение – мобильный пункт на ул. Ленина. 8 сентября он будет работать с 9:00 до 15:00). Также ежедневно работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже. Места расположения передвижных пунктов в будние дни представлены ниже:



• 6 сентября, ул. Московская, 67 («Европа»);

• 7 сентября, ул. Тургенева, 42 («Водолей»); ул. Автовокзальная, 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 8 сентября, ул. Ленина, д. 1 (МФЦ, 1 этаж, с 9:00 до 15:00); ул. Московская, 67 («Европа»);

• 9 сентября, ул. Московская, 67 («Европа»); ул. Автовокзальная, д. 1 ( в здании автовокзала, 2 этаж);

• 10 сентября, ул. Тургенева, д. 42 (ТЦ «Водолей»);



Время приема в выходные дни: с 9:00 до 16:00. Адреса пунктов вакцинации:



• 11 сентября, ул. Автовокзальная, д. 1 (в здании автовокзала, 2 этаж);

• 12 сентября, ул. Московская, д. 67 (ТЦ «Европа);



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



