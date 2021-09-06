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11:10, 6 сентября 2021 года В Орел прибыло 6 600 доз «Спутника V» Об этом сообщил в сетевых аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков.





В Орел поступила дополнительная партия вакцины против COVID-19 «Спутник V» в размере 6 600 доз, – сообщил в своих сетевых аккаунтах губернатор Орловской области Андрей Клычков. Этого хватит для полной иммунизации 3 300 человек. Препарат должны оперативно распределить по 39 прививочным пунктам региона.



Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» депздрава (4862) 40-20-56, в регистратурах медучреждений. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.



Сейчас в области доступны 3 вида вакцин от COVID-19: двухкомпонентные «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» и однокомпонентный «Спутник Лайт».





Артём Ежаков



