Главная » Новости



11:25, 6 сентября 2021 года Грибникам советуют одеваться в яркое Сотрудники МЧС и участники поискового отряда «ЛизаАлерт» в орловских лесах регулярно ищут любителей тихой охоты.





На Орловщине в разгаре грибной сезон. Люди отправляются в леса за сбором грибов. Один такой поход едва не закончился трагедией. 66-летний житель посёлка Нарышкино ушёл в лес и заблудился. Полиция, МЧС и волонтеры искали его двое суток. Пожилой человек ушел за грибами 31 августа. Когда он не вернулся домой, близкие обратились за помощью к спецслужбам и в отряд «ЛизаАлерт». Поиски мужчины продолжались круглосуточно. Его обнаружили обессиленного, но живого и эвакуировали из леса.

Еще одного человека, ушедшего в лес 2 сентября, ищут до сих пор. Добровольцы, сотрудники полиции и МЧС обращаются ко всем любителям тихой охоты быть внимательнее. Отправляясь в лес, сообщать маршрут родным, брать с собой лекарства, воду, перекус, спички, заряженный телефон. Даже если вам кажется, что места знакомы и изучены досконально, всё равно можно сбиться с ориентира. Ещё один совет: правильно оденьтесь – то есть достаточно тепло, в непромокаемую и яркую одежду. Нет яркой одежды – купите на заправке сигнальный жилет. Это важно: пропавший грибник в яркой одежде имеет гораздо больше шансов быть найденным, чем его коллега в камуфляже или серой куртке. Уделите особое внимание обуви – в лес не ходят в туфлях, кроссовках, шлёпанцах, босоножках, кедах, мокасинах и прочей промокающей и потенциально травмоопасной обуви. И если поняли, что заблудились, стоит соблюдать определённые правила поведения. Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Нужно найти возвышенную местность и постараться подать звуковые сигналы. Не нужно бегать в панике по лесу, теряя следы, нанося себе какие-то дополнительные травмы. Нужно успокоиться, посидеть, найти возвышенную местность и периодически подавать звуковые сигналы. Нужно прислушаться: если вы слышите звуки автомобилей, значит где-то недалеко дорога, на эти звуки можно попробовать выйти. Хорошим ориентиром является звук железной дороги, который поможет выйти к ближайшему населённому пункту». Однако стоит прекратить всякое передвижение с наступлением темноты. Позвоните в 112. Если на телефоне нет сети, появится кнопка SOS или «экстренный вызов» - это то, что вам нужно. Если есть возможность, позвоните родным, коротко расскажите, что произошло, и попросите их не тратить заряд вашего телефона большим количеством звонков. Постарайтесь не промокнуть и замёрзнуть – ждите помощи на сухом, возвышенном месте, не сидите и не лежите на земле, разведите костёр, просушите одежду, если промокли, сделайте укрытие из веток или спрячьтесь от дождя под густым деревом.



Читайте также: Под Орлом двое суток искали заблудившегося грибника





Орловское Информбюро



