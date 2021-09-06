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11:40, 6 сентября 2021 года

В выходные двое молодых мотоциклистов попали в больницу после ДТП

О степени серьезности травм не сообщается.


В минувшие выходные в Орловской области после ДТП госпитализировали двух молодых водителей питбайков, – сообщили в региональном УГИБДД. О степени серьезности их травм не сообщается.

Первое ЧП произошло в субботу, 4 сентября. На 30 километре автодороги Орел – Знаменское мотоциклист 1993 года рождения потерял управление питбайком «Ирбис», съехал в кювет и опрокинулся. Следующим вечером в Орле столкнулись «Ниссан Кашкай» и питбайк «АТОМ». Легковушка поворачивала налево – с Московского шоссе на улицу Михалицына, а питбайк ехал во встречном направлении. За рулем «АТОМа» находился 15-летний парень.


За прошедшие выходные на территории Орловской области всего было зарегистрировано 28 ДТП, среди которых 7 ДТП с пострадавшими, в результате 8 человек получили травмы.

Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области


Артём Ежаков
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