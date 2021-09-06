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11:49, 6 сентября 2021 года 101 орловец вчера выздоровел после COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 6 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 711).



Накануне выписан 101 орловец (всего – 40 572). От последствий болезни скончалось 952 жителя региона (+1 летальный исход).



Суточная заболеваемость в России – 17 856 (всего – 7 030 455), число выздоровевших – 14 276 (всего – 6 285 007). Общее число летальных исходов – 187 990 (+790 случаев за сутки).





Артём Ежаков



