понедельник 6.09.2021 19:07:33 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

12:05, 6 сентября 2021 года

Победительница чемпионата WordSkills Russia-2021 поможет готовить следующих участников от Орловщины

Студентка Глазуновского сельхозтехникума Виктория Галата принесла нашему региону победу в компетенции «Агрономия», обойдя соперников в шести этапах. Первыми впечатлениями от прошедшего конкурса она поделилась с корреспондентом ГТРК «Орёл» Екатериной Игнатюк.


Перед финальным испытанием студентка Глазуновского сельхозтехникума успела пройти несколько отборочных этапов: сначала региональный уровень, а затем и полуфинал в Тамбове. Выход в финал означал одно - ставку нужно делать только на победу. Поэтому летние каникулы студентка и её наставники посвятили подготовке к решающему испытанию. 
 
Валентина Потанина, главный региональный эксперт по компетенции «Агрономия»: «Студент может попробовать себя в какой-то новой сфере, новой области и приобрести необходимые профессиональные умения, отработать их на практике, и соревновательный момент позволяет себя проверить и почувствовать, что ты умеешь».
 
Состязания в Уфе для будущих агрономов состояли из шести модулей, которые разбили на три этапа. В первый день конкурсанты проводили оптическое исследование грибов и клубеньковых бактерий, затем отбирали среднюю пробу зерна и в завершение отмывали клейковину. Во второй день студенты делали прививки овощных и плодовых культур.
 
Виктория Галата, победительница национального чемпионата WordSkills Russia 2021 в компетенции «Агрономия»: «Это не то, что отборочный этап - тут в разы сложнее, тут 30 процентные изменения в заданиях, то есть были задания, которые я вообще не знала, не выполняла никогда, то есть делала впервые. Это, например, прививка седлом за кору, это было очень сложно, но я справилась».
 
В пятом модуле будущие агрономы составляли технологическую карту овощных культур, а в шестом - определяли кислотность почвы и содержание в ней азота. По сравнению с отборочным этапом количество модулей выросло в два раза. Уверенное владение каждым из них и обеспечило Виктории победу в чемпионате - самой высокой планке, которой можно было достичь в компетенции «Агрономия». И она готова покорять новые высоты, но регламент WordSkills позволяет выиграть только однажды.
 
Виктория Галата, победительница национального чемпионата WordSkills Russia 2021 в компетенции «Агрономия»: «Я бы хотела себя попробовать в биотехнологиях, но по регламенту WorldSkills этого делать уже нельзя. Однако мой педагог дала мне задание, чтобы я готовила следующих студентов к этому конкурсу». 
 
Если до финальных соревнований Виктория ещё сомневалась в дальнейшем выборе профессии, то сегодня, после триумфального восхождения на пьедестал, она точно уверена, что будет работать по выбранной специальности, которая уже успела стать любимой.



Екатерина Игнатюк
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.