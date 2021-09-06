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12:05, 6 сентября 2021 года Победительница чемпионата WordSkills Russia-2021 поможет готовить следующих участников от Орловщины Студентка Глазуновского сельхозтехникума Виктория Галата принесла нашему региону победу в компетенции «Агрономия», обойдя соперников в шести этапах. Первыми впечатлениями от прошедшего конкурса она поделилась с корреспондентом ГТРК «Орёл» Екатериной Игнатюк.





Перед финальным испытанием студентка Глазуновского сельхозтехникума успела пройти несколько отборочных этапов: сначала региональный уровень, а затем и полуфинал в Тамбове. Выход в финал означал одно - ставку нужно делать только на победу. Поэтому летние каникулы студентка и её наставники посвятили подготовке к решающему испытанию. Валентина Потанина, главный региональный эксперт по компетенции «Агрономия»: «Студент может попробовать себя в какой-то новой сфере, новой области и приобрести необходимые профессиональные умения, отработать их на практике, и соревновательный момент позволяет себя проверить и почувствовать, что ты умеешь». Состязания в Уфе для будущих агрономов состояли из шести модулей, которые разбили на три этапа. В первый день конкурсанты проводили оптическое исследование грибов и клубеньковых бактерий, затем отбирали среднюю пробу зерна и в завершение отмывали клейковину. Во второй день студенты делали прививки овощных и плодовых культур. Виктория Галата, победительница национального чемпионата WordSkills Russia 2021 в компетенции «Агрономия»: «Это не то, что отборочный этап - тут в разы сложнее, тут 30 процентные изменения в заданиях, то есть были задания, которые я вообще не знала, не выполняла никогда, то есть делала впервые. Это, например, прививка седлом за кору, это было очень сложно, но я справилась». В пятом модуле будущие агрономы составляли технологическую карту овощных культур, а в шестом - определяли кислотность почвы и содержание в ней азота. По сравнению с отборочным этапом количество модулей выросло в два раза. Уверенное владение каждым из них и обеспечило Виктории победу в чемпионате - самой высокой планке, которой можно было достичь в компетенции «Агрономия». И она готова покорять новые высоты, но регламент WordSkills позволяет выиграть только однажды. Виктория Галата, победительница национального чемпионата WordSkills Russia 2021 в компетенции «Агрономия»: «Я бы хотела себя попробовать в биотехнологиях, но по регламенту WorldSkills этого делать уже нельзя. Однако мой педагог дала мне задание, чтобы я готовила следующих студентов к этому конкурсу». Если до финальных соревнований Виктория ещё сомневалась в дальнейшем выборе профессии, то сегодня, после триумфального восхождения на пьедестал, она точно уверена, что будет работать по выбранной специальности, которая уже успела стать любимой.





Екатерина Игнатюк



