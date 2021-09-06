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12:10, 6 сентября 2021 года Водовод от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина в Орле готов на 86% Завершение строительства запланировано на конец текущего года.





В Орле строительство водовода от ул. Авиационной до ул. Генерала Родина вышло на финишную прямую. На сегодняшнем совещании в областной администрации глава департамента ЖКХ Григорий Шайкин сообщил, что сооружение стоимостью в 81 миллион рублей готово на 86% – уже проложено 2,95 из 3,6 км труб. Завершение строительства запланировано на конец текущего года, работы идут по графику.



Водовод строится Орелводоканалом. Он поможет улучшить качество воды для 1,5 тысяч горожан. В прошлом году аналогичное сооружение появилось на ул. Высоковольтной – на участке от Лужковского водовода до Кромского шоссе. На 2022-й год запланировано проектирование водовода от ул. Машиностроительной до Карачевского шоссе.



Реализованные проекты улучшат качество воды и повысят надежность водоснабжения в Заводском, Советском и части Железнодорожного районов, а также позволит развивать микрорайоны «Зареченский» и «Жилино».





Артём Ежаков



