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13:45, 6 сентября 2021 года В Орле значительно вырастет цена строительства станции умягчения воды Начало работ запланировано на 2022 год.





В 2022 году в Орле запланировано начало строительства станции умягчения воды на Окском водозаборном узле. Сейчас необходимая проектно-сметная документация для определения точной стоимости сооружения передана на Госэкспертизу. Как сообщили в областной администрации, проект потребует значительного увеличения финансирования.



Станция умягчения воды строится в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Также в 2023-2024 годах ожидается строительство станции очистки и обезжелезивания воды в Кромах и станции умягчения на Комсомольском ВЗУ в Орле.





Артём Ежаков



