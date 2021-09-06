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13:12, 6 сентября 2021 года

В Орле бездомного подозревают в убийстве пенсионера

Мужчине грозит от 6 до 15 лет тюрьмы.


В Орле задержан подозреваемый в убийстве 79-летнего пенсионера. Об этом сообщают пресс-службы областного СК и УМВД. Тело мужчины было найдено в частном доме на улице Тимирязева в Заводском районе областного центра.

У правоохранителей уже есть подозреваемый. Это 39-летний бездомный, безработный и ранее судимый орловец. Он оказался родственником погибшего. По версии следствия, убийство случилось из-за вспыхнувшей во время алкогольного застолья ссоры – фигурант забил пенсионера насмерть деревянным подлокотником кресла.

Расследование продолжается. Фигуранту грозит от 6 до 15 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото пресс-службы СУ СК России по Орловской области


Артём Ежаков
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