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13:17, 6 сентября 2021 года Юрий Ноздрунов: «Хочется не довольствоваться призовым местом, а выйти чемпионом-победителем» Орловский спортсмен, получивший бронзовую медаль Паралимпиады, вернулся в Россию из Токио. В аэропорту Шереметьево его встречали родные, болельщики и съёмочная группа ГТРК «Орёл». О том, как прошла встреча, расскажет корреспондент Анастасия Дорохова.





В Токио завершились Паралимпийские игры. В копилке сборной России 118 медалей. Есть в этом списке и первая в истории орловского спорта награда Паралимпиады. Юрий Ноздрунов стал обладателем бронзы. На днях сборная страны вернулась в Россию. Орловского спортсмена в аэропорту Шереметьево встречали родные, болельщики, представители спортуправления региона и съёмочная группа ГТРК «Орёл». Одним из первых в дверях показался орловский спортсмен Юрий Ноздрунов. Его встретили аплодисментами и цветами. Болельщики скандировали: «Юра – молодец!».



Эмоции переполняли и отца Юры – Владимира Ноздрунова. Владимир Ноздрунов, отец Юрия Ноздрунова: «Поздравляю! Он у нас молодец! Он у нас лучший! Его бронза – дороже золота. Он справился с собой и смог победить». Путь к медали Паралимпиады для Юрия Ноздрунова был долгим. Дебют на играх в Лондоне в 2012 году. Отбор в Рио, а затем отстранение не по спортивному принципу. Дорога в Токио завершилась на пьедестале. Пять напряженных матчей с лучшими теннисистами мира. И долгожданная медаль - первая в истории Орловской области. Юрий Ноздрунов, бронзовый призер XVI Паралимпийских игр (2021 г.): «Прежде всего, нужно приехать, хорошо отдохнуть, выспаться, а потому уже думать о дальнейших планах. Бронзовая медаль это очень здорово, но, как любому спортсмену, хочется не довольствоваться призовым местом, а выйти чемпионом-победителем». Наставник уверен – молодое поколение последует за призером Паралимпиады. Дмитрий Боев, тренер Юрия Ноздрунова: «Сейчас у нас в реабилитационном центре инвалидов работает секция, там много внимания уделяют развитию настольного тенниса. Ребята приходят к нам, работаем с ними, время покажет». Эмоциональный пик – пройден. Сейчас время отдыха и осознания сделанного. Ближайшие две недели Юрий Ноздрунов проведёт в Москве. Домой наш спортсмен приедет в середине сентября.





Анастасия Дорохова



