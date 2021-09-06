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15:36, 6 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Домой - с медалями Паралимпиады. Мы встретили Юрия Ноздрунова в Шереметьево.



- Орловщина - в списке регионов с наименьшими темпами заболеваемости COVID-19. Этому способствует вакцинация.



- Как набрать грибов и не заблудиться? Советы поисковиков, медиков и бывалых любителей тихой охоты.



- Логотип литературной столицы выбираем вместе. Сегодня стартовало онлайн-голосование.



- Гранты на благоустройство. Три проекта Орловщины получили поддержку Минстроя.



- В Орле появится «25-й квартал». Новая библиотека готовится к открытию.



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