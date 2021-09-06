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14:55, 6 сентября 2021 года В Орле вручили государственные награды Сегодня в областной администрации чествовали отличившихся жителей региона.





6 сентября в здании правительства Орловской области состоялась торжественная церемония вручения государственных наград отличившимся жителям региона. Их они получали из рук губернатора Андрея Клычкова и спикера областного совета Леонида Музалевского.



Среди награжденных – работники здравоохранения, образования, социальной сферы и других важных отраслей.



• Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены глава Колпнянского района Виктор Громов и управляющий директор филиала ПАО «Квадра – Генерирующая компания» – «Орловская генерация» Сергей Филатов;

• Звание «Заслуженный врач РФ» присвоено завотделением больницы СМП им. Семашко Елена Анисимова;

• Звание «Заслуженный энергетик РФ» присвоено гендиректору ООО «ИНТЕР РАО – Орловский энергосбыт» Юрию Юрьеву;

• Звания «Заслуженный учитель РФ» удостоен преподаватель-организатор ОБЖ школы № 2 г. Орла Сергей Швец;

• Почетной грамотой Президента РФ отмечен артист Орловского драмтеатра «Русский стиль» Евгений Безрукавый.

• Благодарность Президента РФ получил артист ОГАТ Андрей Царьков.

• Благодарственное письмо Президента РФ вручено замначальника управления пресс-службы и взаимодействия со СМИ областной администрации Наталье Орловой.

• Серебряной медалью «За содействие» Минюста РФ награждена начальник областного Управления ЗАГСа Татьяна Иконникова.

• Благодарностью Минкульта РФ награждена преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел Мария Семенова.

• Благодарностью исполнительной дирекции Года памяти и славы отмечен военный комиссар Орловской области Дмитрий Примак.



Также сегодня три человека стали почетными работниками Орловской области. Это директор частного религиозного общеобразовательного учреждения «Орловская православная гимназия во имя священномученика Иоанна Кукши» Елена Овчинникова («Почетный работник образования Орловской области»), директор Комплексного центра социального обслуживания населения г. Мценска Лариса Гаврюшина («Почетный работник социальной защиты населения Орловской области») и главный специалист отдела социально-трудовых отношений и социального партнерства территориального союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Орловской области» Любовь Никишина («Почетный работник культуры Орловской области»).



Также были вручены награды победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: представителям администрации г. Мценска, г. Новосиля и Мценского района, – сообщили в правительстве Орловской области.





Артём Ежаков



