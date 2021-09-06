понедельник 6.09.2021 19:08:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС
COVID-19
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

15:14, 6 сентября 2021 года

Медперсонал больницы им. Семашко в Орле прошёл ревакцинацию против коронавируса

200 медиков получили вакцину «Спутник Лайт».


Больница им. Семашко - самый крупный ковидный госпиталь в Орловской области. Медперсонал больницы знает об опасности и коварности вируса не понаслышке. Многие переболели сами. Участие в вакцинации приняли одними из первых. Поэтому сейчас у них в основном ревакцинация. Привились организованно. В первых рядах - главный врач.

Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко: «Вакцинация предупреждает развитие и течение коронавирусной инфекции, а это очень важно, потому, что коронавирусная инфекция остаётся, и она очень серьёзна для прогноза жизни, кто хочет жить - должен вакцинироваться».

Для ревакцинации использовалась вакцина «Спутник Лайт». Процедуру провела прививочная бригада поликлиники № 2 в здравпункте больницы. Все меры безопасности были соблюдены. В том числе и холодовой режим.


Елена Литинская
© 2002−2021 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.