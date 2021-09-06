Главная » Новости



15:14, 6 сентября 2021 года Медперсонал больницы им. Семашко в Орле прошёл ревакцинацию против коронавируса 200 медиков получили вакцину «Спутник Лайт».





Больница им. Семашко - самый крупный ковидный госпиталь в Орловской области. Медперсонал больницы знает об опасности и коварности вируса не понаслышке. Многие переболели сами. Участие в вакцинации приняли одними из первых. Поэтому сейчас у них в основном ревакцинация. Привились организованно. В первых рядах - главный врач.



Игорь Дробязгин, главный врач больницы им. Н.А. Семашко: «Вакцинация предупреждает развитие и течение коронавирусной инфекции, а это очень важно, потому, что коронавирусная инфекция остаётся, и она очень серьёзна для прогноза жизни, кто хочет жить - должен вакцинироваться».

Для ревакцинации использовалась вакцина «Спутник Лайт». Процедуру провела прививочная бригада поликлиники № 2 в здравпункте больницы. Все меры безопасности были соблюдены. В том числе и холодовой режим.





Елена Литинская



