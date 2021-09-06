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15:59, 6 сентября 2021 года Экспорт орловских сельхозтоваров вырос на 33% За восемь месяцев торговли продукцией АПК с зарубежными странами Орловщина выручила 74,2 млн долларов США.





В Орловской области за первые восемь месяцев текущего года было экспортировано товаров АПК на общую сумму в 74,2 млн долларов США. Это на 33% больше, чем год назад, – сообщает региональное правительство.



Традиционно заграничных покупателей интересует орловская масложировая продукция. В 2021-м спрос на нее вырос на 60%. Она принесла Орловщине 37,8 млн долларов.



В два раза вырос экспорт зерновых культур. В январе-августе за них выручено 22,5 млн долларов.

Заинтересованность зарубежного рынка в орловском мясе подскочила в восемь раз – продано продукции на 1,2 млн долларов.



Также отмечается рост экспорта следующей продукции АПК: кукуруза – в 30 раз, солод – в пять раз, пищевые мясные субпродукты – в четыре раза, кондитерские изделия – в три раза, жмых – в 2,5 раза, пшеница – в два раза, готовые продукты из мяса – в два раза.



Среди перспективных для экспорта товаров называются рапсовое масло, пшеница, солод, подсолнечное масло, жмыхи и кукуруза.



Ожидается, что к концу текущего года Орловщина выполнит экспортный показатель, установленный Минсельхозом – 87,6 млн долларов.





Артём Ежаков



