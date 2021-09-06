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17:00, 6 сентября 2021 года

В Орле лже-соцработницы украли у 92-летней пенсионерки полмиллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).


В Орле полицейские расследуют уголовное дело о крупной краже, – сообщили в областном УМВД. Жертвой злоумышленников стала 92-летняя пенсионерка. Женщину обманули средь бела дня – якобы сотрудницы соцзащиты заявили о положенных ей выплатах. Доверившись, орловчанка впустила женщин в квартиру – долгое время они общались, а затем визитеры ушли. Пропажу полумиллиона рублей обнаружила дочь пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Злоумышленницам грозит до 6 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

Сотрудники ОВД напоминают: не впускайте в свое жилище незнакомых людей. Не верьте их обещаниям произвести выплаты или оказать бесплатные услуги. Если посетитель вам не знаком и представляется сотрудником службы, которую вы не вызывали, не снимайте дверной цепочки, проверьте его служебное удостоверение, а также обязательно позвоните в организацию, которую он представляет, и уточните, направляли ли к вам специалиста. В случае сомнения ни в коем случае не впускайте незнакомого человека в свое жилище.

Расскажите своим пожилым родственникам о различных способах обмана, которыми пользуются злоумышленники. Снабдите родных номерами телефонов ОВД или участкового уполномоченного полиции, чтобы те могли перед принятием решения проконсультироваться и избежать необдуманного шага.


Артём Ежаков
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