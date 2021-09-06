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Главная » Новости

17:14, 6 сентября 2021 года

В Мценске жителю Ростова грозит 8 лет тюрьмы за оборот фальшивых купюр

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в районный суд.


Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Ростовской области, – сообщили в орловской прокуратуре. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег).

Следствие считает, что обвиняемый купил в Москве фальшивки номиналом в 5 тысяч рублей и приехал с ними в целях сбыта в Мценск. Одну купюру он успел потратить. Ещё 10 были изъяты правоохранителями.

Подсудимому грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет либо без такового.


Артём Ежаков
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