Главная » Новости



17:14, 6 сентября 2021 года В Мценске жителю Ростова грозит 8 лет тюрьмы за оборот фальшивых купюр Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в районный суд.





Мценский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца Ростовской области, – сообщили в орловской прокуратуре. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных денег).



Следствие считает, что обвиняемый купил в Москве фальшивки номиналом в 5 тысяч рублей и приехал с ними в целях сбыта в Мценск. Одну купюру он успел потратить. Ещё 10 были изъяты правоохранителями.



Подсудимому грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 5 лет либо без такового.





Артём Ежаков



