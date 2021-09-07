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21:20, 6 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- 200 медиков больницы им. Семашко прошли ревакцинацию против коронавируса.



- Орловские пенсионеры должны получить выплату в 10 тысяч вовремя и без проблем.



- Орловцы встретили паралимпийского чемпиона Юрия Ноздрунова в аэропорту – с флагом, цветами, аплодисментами.



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