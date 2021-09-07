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20:42, 6 сентября 2021 года В Орле начнут проектировку Западного объезда Для этого региону придётся потратить собственные средства.





В Орле начнётся проектирование Западного объезда города. Проектно-сметную документацию предстоит подготовить за собственный счёт – из городской или областной казны. Начать работы в 2021 году с помощью федеральной дотации не выйдет – денег на такой крупный проект сейчас нет. Об этом заявил в прямом эфире губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях. «Сделаем ПСД – будем выходить с заявкой на финансирование».



Напомним, что изначально проектом занималась «Русская холдинговая компания» – соглашение с инвестором было подписано в июне 2018 года. Согласно документу, Западный обход города протяженностью в 15 километров должен был быть построен в 2020 году, но этой весной контракт был расторгнут из-за медленных темпов работы.



Для продолжения проекта областные власти рассматривали два варианта – федеральные средства или подготовка нашего концессионного соглашения (работы за счёт инвестора в обмен на возможность эксплуатировать объект для получения дохода).





Артём Ежаков



