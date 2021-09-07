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20:54, 6 сентября 2021 года Андрей Клычков: «Группа мошенников предлагала посты членам правительства Орловской области» Об этом губернатор Орловской области рассказал сегодня во время прямого эфира в соцсетях.





Во время сегодняшнего прямого эфира в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился со зрителями сегодняшней историей о попытке мошенников соблазнить управленцев карьерным ростом. По словам губернатора, звонили провокаторы.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Группа мошенников обзванивала членов правительства, предлагала кадровые перспективы, намекая на оплату. Люди приходили со смехом и ужасом. Мы передали всю информацию правоохранителям, хотя злоумышленники просили ничего не говорить. Уже ищем тех, кто занимается такими провокациями».





Артём Ежаков



