Главная » Новости



8:55, 7 сентября 2021 года Около 2 тысяч юных орловцев смогли подзаработать в этом году Ребята временно трудоустраивались в заведения общепита, школы и экоотряды.





Порядка 2 тысяч подростков Орловской области с начала текущего года смогли найти себе временную подработку, – сообщили в областном правительстве. Ребята трудились в заведениях общепита и экоотрядах, помогая убирать мусор с общественных территорий и воинских захоронений. Временно устроиться несовершеннолетние могут и сейчас.



Подробно о трудоустройстве подростков можно прочесть на региональном портале управления труда и занятости. Там же доступен список вакансий.



Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



