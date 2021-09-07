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7:58, 7 сентября 2021 года Минувшим летом в орловских лагерях отдохнуло почти 22,5 тысячи детей За тем, чтобы их каникулы не были омрачены болезнями, следил областной Роспотребнадзор.





В минувшую летнюю оздоровительную кампанию в 280 детских лагерях Орловщины отдохнуло 22 474 ребенка, – сообщили в областном Роспотребнадзоре.



Управление в это время проводило регулярные проверки оздоровительных учреждений. Так, специалистами было установлено, что неудовлетворительные пробы питьевой воды и пищи составили менее 1% от общего числа исследованных образцов.



По выявленным нарушениям было выдано 190 предписаний, из которых 174 были вовремя устранены. Еще 16 остаются на контроле Роспотребнадзора.





Артём Ежаков



