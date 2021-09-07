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Главная » Новости

6:59, 7 сентября 2021 года

Орловские льготники должны выбрать набор социальных услуг до 1 октября

Люди, имеющие на него право, вправе выбрать: получать социальные услуги или взять деньги (полностью и частично).


Отделение ПФР по Орловской области напоминает, что заявление о получении набора социальных услуг или его денежной замены нужно подать до 1 октября текущего года. Обращение будет действовать бессрочно, пока льготник не изменит свой выбор.

Подать заявку можно на Госуслугах в Личном кабинете, отделениях ПФР и МФЦ.

Стоимость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года составляет 1211,66 рублей в месяц, в том числе:

• 933,25 руб. – на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами;
• 144,37 руб. – на предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний;
• 134,04 руб. – на бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.


Артём Ежаков
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