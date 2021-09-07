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6:00, 7 сентября 2021 года 7 сентября вакцинация от COVID-19 организована в Советском и Заводском районах Орла Мобильные прививочные пункты будут работать с 12:00 до 19:00.





В Советском и Заводском районах Орла сегодня, 7 сентября, организована мобильная вакцинация от COVID-19. Сделать прививку можно по адресам: ул. Тургенева, 42 («Водолей»); ул. Автовокзальная, 1 (в здании автовокзала, 2 этаж). Время работы: с 12:00 до 19:00.



Также ежедневно работает прививочный пункт в ТМК «ГРИНН» на первом этаже.



Перед процедурой пациентов осматривает врач. С собой следует взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС (для оформления сертификата о вакцинации).





Артём Ежаков



