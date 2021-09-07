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21:02, 6 сентября 2021 года В Орловской области пока не планируется включение отопления Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области пока не планируется включать отопление – ни в социальных учреждениях, ни в жилых домах. Во время сегодняшнего прямого эфира в социальных сетях губернатор Андрей Клычков не назвал даже гипотетической возможности раннего начала отопительного сезона, сославшись на «бабье лето». Потепление прогнозируется с завтрашнего дня.

«Если мы включим отопление, то послезавтра меня будут просить его отключить. Мы это уже проходили. Но, памятуя о прошлых годах, могу сказать, что как только мы войдем в похолодание, то всю «социалку» ускоренными темпами будем включать», – заявил губернатор.





Артём Ежаков



