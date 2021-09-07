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21:21, 6 сентября 2021 года На Орловщине могут ужесточить входной контроль в школах Такую возможность допустил губернатор Андрей Клычков.





С начала нового учебного года родители вновь забеспокоились о безопасности собственных детей в школах. Соответствующие вопросы задавились сегодня губернатору Орловской области Андрею Клычкову во время его эфира в соцсетях. С несовершенством охраны, в частности, силами бабушек, глава региона согласился. «Считаю, что по школам надо ужесточать входной контроль и определять круг лиц, кто должен туда заходить – это и по антитеррору, и детской безопасности. Будем разбираться», – сообщил губернатор.



В школах родителям предлагают оплачивать половину стоимости охраны. Глава региона заявил, что этой возможностью можно не пользоваться.





Артём Ежаков



