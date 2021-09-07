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9:49, 7 сентября 2021 года В Орловской области подвели восьмимесячные итоги борьбы с контрафактным алкоголем и сигаретами Стоимость изъятого исчисляется миллионами рублей.





В текущем году в рамках борьбы с незаконным оборотом промышленной продукции на территории Орловской области было изъято порядка 1 500 литров этилового спирта и 15,5 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, – сообщили в региональном правительстве. Правоохранителями было возбуждено 4 уголовных дела, касающихся незаконного производства, хранения и реализации спиртного. Еще девять затрагивают преступное использование товарных знаков – их правообладатели потеряли свыше 6,6 миллиона рублей.



Что касается аналогичных уголовных дел на рынке табака, то в 2021 году их набралось четыре. Три – за незаконный оборот, одно – за использование чужого бренда. Изъято 1 125 пачек табачной продукции стоимостью 10,6 миллиона рублей.





Артём Ежаков



