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10:15, 7 сентября 2021 года Горячее питание в орловских школах стало качественнее По поручению президента Владимира Путина проверки прошли по всей стране, в том числе и в Орловской области.





В Орловской области в рамках поручения президента РФ Владимира Путина во всех школах региона была проведена проверка качества и безопасности ученического горячего питания. О ее итогах доложено губернатору Андрею Клычкову.



Как оказалось, 1,8% взятых проб (815 всего) не соответствовали гигиеническим нормам. 0,8% образцов (1 081 всего) не прошли проверку на калорийность, – следует из сообщения областного правительства.



Было заявлено, что школьное питание в регионе имеет тенденцию к увеличению показателей качества и безопасности – снижен удельный вес проб готовых блюд, не отвечающих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, по показателям калорийности.





Артём Ежаков



