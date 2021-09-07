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11:01, 7 сентября 2021 года В Орловской области во вчерашних пожарах погибли двое мужчин Причиной одной из смертей могла стать непотушенная сигарета.





6 сентября в Орловской области произошло два пожара со смертельным исходом, – сообщили в областном управлении МЧС. В 17:21 на пульт спасателей пришло сообщение о возгорании в жилом доме на улице Первомайской в поселке Хомутово. Внутри спасатели обнаружили сгоревшую кровать и тело 44-летнего мужчины. Причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.



В 20:38 свердловские спасатели отправились на улицу Чиченова в Змиевке – загорелось двухэтажное деревянное здание. Одна из квартир выгорела полностью, вторую пожарным удалось спасти. Внутри огнеборцы нашли тело 58-летнего мужчины. Причины случившегося и степень ущерба устанавливаются.



Орловские ПСЧ за прошедшие сутки выезжали на вызовы 14 раз, из них 8 выездов пришлись на ликвидацию пожаров и 6 – на различные происшествия и помощь населению. На пожарах было эвакуировано 50 человек.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области с места пожара в поселке Хомутово





Артём Ежаков



