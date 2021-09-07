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11:18, 7 сентября 2021 года Оплата больничного по уходу за ребёнком производится по-новому Начиная с сентября 2021 года больничный рассчитывают от стопроцентного среднего заработка родителя. Подробнее – в интервью с начальником отдела назначения и осуществления страховых выплат орловского регионального отделения Фонда социального страхования Оксаной Перемитиной.





Как по новым правилам начисляются выплаты по больничному по уходу за ребёнком? - С 1 сентября вступили в силу изменения в действующее законодательство по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности в части оплаты больничных в связи с уходом за больным ребенком до 8 лет (семь лет включительно). Ранее такие больничные оплачивались в зависимости от страхового стажа: при стаже работника до пяти лет - в размере 60% от среднего заработка; при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего заработка. Теперь при таком больничном страховой стаж учитываться не будет. Мама и папа получат пособие по такому больничному в размере 100% от среднего заработка, причём при любом режиме лечения - амбулаторном или стационарном. На сколько дней в году можно рассчитывать на стопроцентную оплату больничного? - При уходе за больным ребёнком до семи лет родители могут рассчитывать на оплату больничного за период в 60 календарных дней в году. При возрасте ребёнка от семи до 15 лет - 45 календарных дней. При уходе за больным ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет - 110 календарных дней. На что могут рассчитывать жители нашего региона при минимальном размере оплаты труда, и какая максимальная сумма может быть начислена за больничный? - Предельная сумма в день - 2 434 рубля. Это средний дневной размер пособия. Это касается не только больничного по уходу за ребёнком, но если и взрослый человек заболеет, это максимальная сумма среднего пособия. Минимальная сумма - 426 рублей в день. То есть, если заработок меньше, то мы оплатим в любом случае исходя из этой суммы. Давайте попробуем на примере рассчитать оплату больничного листа. Возьмем среднюю зарплату в 30 тысяч рублей и десятидневный больничный лист. Как будет произведен расчёт? - Расчёт производится исходя из среднего заработка за два года до даты, предшествующей наступлению страхового случая. Возьмем больничный, выписанный в 2021 году, возьмём расчет зарплаты в 2020-м и 2019 -м годах. Если зарплата - 30 тысяч рублей, то за два года это составит 720 тысяч рублей. 720 тысяч рублей делим на 730 дней - это количество календарных дней за два года. Соответственно средний дневной заработок получается 986 рублей, который мы умножаем на 10 дней, получается порядка 10 тысяч. При старом расчёте мы бы применили ещё 60% к дневному заработку, и у нас бы получилось 5 900 рублей за десять дней. Поменялся ли порядок начисления? Нужны ли какие-то дополнительные действия от родителей? - Порядок обращения за больничным остался прежним. Человек берёт больничный - либо бумажный, либо электронный, сообщает об этом работодателю.





Юлия Сулим



