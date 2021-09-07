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11:25, 7 сентября 2021 года На Орловщине усилили группировку для поисков 9-летней Виктории Гнедовой В регионе возобновили активные полевые поиски без вести пропавшей залегощенской школьницы.





В Орловской области усилена поисковая группировка, ищущая 9-летнюю Викторию Гнедову. О привлечении дополнительных сил сообщили сегодня в областном УМВД. Напомним, что активные полевые поиски школьницы, исчезнувшей в селе Казарь 18 июня, с недавних пор возобновлены. Как сообщалось, это стало возможным из-за «вновь открывшихся обстоятельств пропажи».

«Задействован максимум личного состава залегощенского ОМВД и других территориальных ОВД, аппарата регионального УМВД. Сейчас обследованы участки местности в Залегощенском районе, лесные массивы, водоемы и прибрежные зоны. К поискам орловские и иногородние кинологи с собаками, неравнодушные граждане, народные дружины и казачества, общественные организаций правоохранительной направленности», – сообщили в УМВД. За информацию, которая поможет установить местонахождение школьницы, областное УМВД заплатит полмиллиона рублей.



Поисковая ориентировка на Викторию Гнедову





• Приметы: рост 140-145 см., среднего телосложения, лицо круглое, лоб средний, брови прямые средние, глаза голубые, нос прямой, губы средней толщины, уши средние, волосы светлые длинные, шрам белого цвета около 2 см в области колена, на спине между лопаток родинка;



• Была одета: шорты синие (х/б), футболка зеленого цвета с изображениями цветов желтого цвета, белые балетки. В ушах золотые серьги с камнем. Информацию о пропавшей школьнице можно передать по номерам: 8 (800) 700-54-52 (горячая линия «ЛизыАлерт») или по номеру 112. Анонимность гарантируется.



Как сообщили в Следственном комитете, уголовное дело по факту пропажи девочки расследуется наиболее опытными криминалистами. Проведено свыше тысячи следственных и процессуальных действий, из них назначено более тридцати судебных экспертиз, допрошено свыше ста двадцати свидетелей из числа местных жителей. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.



Ориентировка УМВД России по Орловской области





Артём Ежаков



