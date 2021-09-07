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11:49, 7 сентября 2021 года Орловская область и Республика Беларусь увеличили товарооборот на 70% В первом полугодии 2021 года стороны наторговали друг с другом на 70 миллионов рублей.





За первые шесть месяцев текущего года товарооборот между Орловской областью и Республикой Беларусь вырос на 70% по сравнению с аналогичном периодом прошлого года, – сообщили в региональном правительстве. В первом полугодии стороны наторговали друг с другом на 70 миллионов рублей.



На достигнутом не собираются останавливаться ни те, ни другие. Орловщина и Беларусь определились с основными направлениями взаимной деятельности до 2023 года. Стороны договорились о расширении и укреплении торгового партнерства, инвестиций, промышленности и АПК, строительства и ЖКХ, информационных технологий, здравоохранения и культуры, туризма, молодежной политики и образования, а также об установлении партнерских и побратимских связей.





Артём Ежаков



