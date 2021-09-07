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12:15, 7 сентября 2021 года 102 орловца вчера победили COVID-19 В стране обнародовали данные о распространении болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 сентября, за последние сутки в Орловской области выявлено 79 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (всего – 43 790).



Накануне выписано 112 орловцев (всего – 40 684). От последствий болезни скончалось 955 жителей региона (+3 летальных исхода).



Суточная заболеваемость в России – 17 425 (всего – 7 047 880), число выздоровевших – 17 243 (всего – 6 302 250). Общее число летальных исходов – 188 785 (+795 случаев за сутки).





Артём Ежаков



