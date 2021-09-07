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12:45, 7 сентября 2021 года Орловчанка отсудила у соседей крупную сумму за нападение собаки Женщина пострадала, защищая собственного питомца.





Орловский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании с хозяев агрессивной собаки 70 тысяч рублей в пользу пострадавшей соседки. В декабре прошлого года в деревне Никуличи женщина получила травмы после нападения соседского пса – он выбежал со дворового участка и напал на пса истицы. В попытке защитить собаку она получила множественные укусы, от которых лечилась в больнице и на дому.



Первичный иск был удовлетворен частично. В 70 тысяч рублей, присужденных Фемидой, вошли материальный и моральный ущербы, адвокатские расходы и т.д. Попытка защиты обжаловать приговор, сославшись на провоцирование собачьей агрессии самой потерпевшей, провалилась.





Артём Ежаков



