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12:45, 7 сентября 2021 года «Синяя птица» снова собирает смелых и талантливых Кастинг в популярное телешоу продолжается.





Все, кто поражает окружающих умением петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, силён в акробатических трюках или умеет удивлять фокусами, словом, все те, кто готов выступить на большой сцене, - поторопитесь оставить заявку на участие в конкурсе «Синяя птица». Все, кто поражает окружающих умением петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, силён в акробатических трюках или умеет удивлять фокусами, словом, все те, кто готов выступить на большой сцене, - поторопитесь оставить заявку на участие в конкурсе «Синяя птица». К участию в конкурсе приглашаются молодые люди до 17 лет. Заходите на сайт smotrim.ru/ptica , заполняйте анкету и оставляйте заявку. Это ваш шанс оказаться в Москве и выступить на одной сцене вместе с любимыми артистами.





Орловское Информбюро



