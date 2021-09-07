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12:45, 7 сентября 2021 года

«Синяя птица» снова собирает смелых и талантливых

Кастинг в популярное телешоу продолжается.


Все, кто поражает окружающих умением петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, силён в акробатических трюках или умеет удивлять фокусами, словом, все те, кто готов выступить на большой сцене, - поторопитесь оставить заявку на участие в конкурсе «Синяя птица». 
 
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди до 17 лет.
 
Заходите на сайт smotrim.ru/ptica, заполняйте анкету и оставляйте заявку. Это ваш шанс оказаться в Москве и выступить на одной сцене вместе с любимыми артистами.



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