|Главная » Новости
13:16, 7 сентября 2021 года
Как стать «мобильным избирателем»?Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность проголосовать на выборах, если место нахождения избирателя в день голосования не совпадает с местом его регистрации.
Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно:
- в территориальную избирательную комиссию (ТИК);
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
с 8 по 13 сентября 2021 года – в участковую избирательную комиссию (УИК).
Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «Заявление обрабатывается избирательной комиссией и данные избирателя направляются в тот участок, куда избиратель изъявил желание переписаться».
Если человек затрудняется в выборе избирательного участка, ему поможет специальный модуль.
Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «Мы вводим адрес, где он будет располагаться, и даём на выбор несколько участков, и он по выбору указывает номер в заявлении».
Приём документов для «мобильного избирателя» продлится до 13 сентября.
Юлия Опанасюк