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13:16, 7 сентября 2021 года

Как стать «мобильным избирателем»?

Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность проголосовать на выборах, если место нахождения избирателя в день голосования не совпадает с местом его регистрации.


Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно:
 
- через портал «Госуслуги»;
 
- в территориальную избирательную комиссию (ТИК);
 
- через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ);
 
с 8 по 13 сентября 2021 года – в участковую избирательную комиссию (УИК).
 
Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «Заявление обрабатывается избирательной комиссией и данные избирателя направляются в тот участок, куда избиратель изъявил желание переписаться».
 
Если человек затрудняется в выборе избирательного участка, ему поможет специальный модуль.
 
Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «Мы вводим адрес, где он будет располагаться, и даём на выбор несколько участков, и он по выбору указывает номер в заявлении».
 
Приём документов для «мобильного избирателя» продлится до 13 сентября.



Юлия Опанасюк
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