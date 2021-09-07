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13:16, 7 сентября 2021 года Как стать «мобильным избирателем»? Механизм «Мобильный избиратель» даёт возможность проголосовать на выборах, если место нахождения избирателя в день голосования не совпадает с местом его регистрации.





Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно: - через портал « Госуслуги »; - в территориальную избирательную комиссию (ТИК); - через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ); с 8 по 13 сентября 2021 года – в участковую избирательную комиссию (УИК). Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «Заявление обрабатывается избирательной комиссией и данные избирателя направляются в тот участок, куда избиратель изъявил желание переписаться». Если человек затрудняется в выборе избирательного участка, ему поможет специальный модуль. Максим Сушков, председатель территориальной избирательной комиссии Советского района г. Орла: «Мы вводим адрес, где он будет располагаться, и даём на выбор несколько участков, и он по выбору указывает номер в заявлении». Приём документов для «мобильного избирателя» продлится до 13 сентября.





Юлия Опанасюк



