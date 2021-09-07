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14:46, 7 сентября 2021 года Орловское зерно подходит для производства крупы и макарон В областном Россельхознадзоре продолжается исследование зерновых, намолоченных аграриями региона.





Сейчас в Орловской области намолочено свыше 3 миллионов тонн зерновых культур. Областной Россельхознадзор исследовал 42% от этого количества. Из этой цифры на долю продовольственной пшеницы пришлось 53,4%. В основном, эта пшеница относится к классу «Б» и используется для производства крупы и макарон. Пшеницу класса «А» (13,5% от исследованного объёма) можно применять для изготовления хлебобулочных изделий.



Различаются классы зерновых в основном по проценту содержания клейковины и белка – чем они больше, тем зерно лучше.



Мониторинг зерновых в Орловской области продлится вплоть до завершения уборочной кампании.





Артём Ежаков



