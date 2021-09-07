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14:47, 7 сентября 2021 года Под Ливнами откроется мемориал местным участникам Первой Мировой войны Церемония состоится 12 сентября.





В посёлке Ямской Ливенского района 12 сентября откроется мемориал Героям-ливенцам – участникам Первой Мировой войны. Начало церемонии запланировано на 10:00. Место – улица Шатилова, д. 1.



С 10:00 до 11:00 состоится крестный ход - от храма святого великомученика Димитрия до мемориала. Присоединиться могут все желающие. Затем состоится открытие монумента и награждение участников возведения мемориала. Запланирована и концертная программа с участием казаков и православных творческих коллективов.



С 13:30 до 14:00 ливенцы смогут увидеть реконструкцию событий Первой Мировой войны – «Атаку мертвецов» при обороне крепости Осовец, когда несколько десятков русских солдат, переживших химическую атаку, смогли продолжить бой и отстоять крепость.





Фото пресс-службы правительства Орловской области





Артём Ежаков



