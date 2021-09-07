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15:05, 7 сентября 2021 года Юрий Студенников назначен гендиректором МУП ЖРЭП (Заказчик) г. Орла На этом посту он сменил Сергея Мартюхина.





В Орле сменился генеральный директор МУП ЖРЭП (Заказчик). На смену ушедшему в середине июня Сергею Мартюхину пришёл теперь уже бывший глава ЕДДС г. Орла Юрий Студенников. Распоряжением мэра он утверждён в должности.



Студенников начал работу в органах исполнительной власти в 2007 году – был ведущим специалистом управления по развитию городского хозяйства администрации Орла, первым заместителем генерального директора МУП ЖРЭП (Заказчик), главой Заводского района и директором Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Артём Ежаков



