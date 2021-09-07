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15:37, 7 сентября 2021 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На Орловщине усилили поиски пропавшей 9-летней Вики Гнедовой. Девочку ищут следователи, полиция, кинологи, водолазы и добровольцы.



- 220 тысяч орловцев сделали выбор в пользу вакцинации против коронавируса. Число закрытых больничных превысило количество подтвержденных диагнозов.



- «Мобильный избиратель» - в действии. Как проголосовать не по прописке, и зачем нужен этот механизм?



- В числе услуг МФЦ появились новые.



- Орловчанка Виктория Галата стала победительницей национального финала WorldSkills Russia.



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